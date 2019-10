Schrijfster Valeria Luiselli: 'We hechten in de kunst te veel belang aan originaliteit'

Roderik Six Journalist voor Knack

In Archief van verloren kinderen doet Valeria Luiselli verslag van een huwelijkscrisis die leidt tot een reis door de VS. Een reis die ontspoort in een verhaal over kindvluchtelingen en het schrijnende onrecht dat hen wordt aangedaan. 'Privéfirma's bewaken de grens. Hoe meer kinderen zij vangen, hoe meer winst ze maken. Hoe pervers kun je zijn?'

Valeria Luiselli © -

Schrijven doe je voor het nageslacht, zo luidt de pennenwijsheid, maar Valeria Luiselli schrijft door haar nageslacht. Haar essaybundel Vertel me het einde, in 2017 door Knack Focus verkozen tot het boek van het jaar, is ontstaan op vraag van haar kinderen. Die wilden weten hoe het zal aflopen met al de kindvluchtelingen die aan de Amerikaanse grens in opvangkampen stranden. Worden ze teruggestuurd, waar zijn hun ouders en waarom laten we dat schrijnende onrecht betijen?

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×