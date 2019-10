Robert Harris: 'Zonder social media zaten we nu niet zo in de nesten'

Roderik Six Journalist voor Knack

In De tweede slaap schetst Robert Harris het beeld van een Engeland dat terug in de middeleeuwen is gesukkeld. Vergezocht? Niet volgens een sombere Harris: 'Onze maatschappij is fragiel en wordt geregeerd door technologie.'

Robert Harris © Belga Image

Hoe zal Groot-Britannië eruitzien over duizend jaar? Als we Robert Harris mogen geloven zijn zelfs de meest pessimistische postbrexitscenario's een grove onderschatting. In zijn nieuwe historische roman De tweede slaap is het toekomstige Engeland pardoes de middeleeuwen in gedonderd. Hoofdpersonage met dienst is de intelligente, stadse priester Fairfax die tegen zijn zin een collega moet gaan begraven in een onooglijk dorpje op het Engelse platteland.

...

