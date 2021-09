De Spaanse fotograaf Pep Bonet trok naar Botswana om er de groeiende metalscene te portretteren. Het resultaat heeft hij gebundeld in zijn nieuwe fotoboek Hellbangers.

Hoe heb je de metalscene van Botswana ontdekt? Pep Bonet: In opdracht van Nikon was ik op zoek naar positieve verhalen uit Afrika. Die zijn er natuurlijk in overvloed, alleen brengen westerse fotografen vooral de oorlog, armoede en honger in beeld. Die stigma's wilde ik vermijden. Op een dag zag ik een foto van zogenaamde hellbangers uit Botswana. Blijkbaar is de Botswaanse metalscene de voorbije tien jaar sterk gegroeid. Ik heb toen de lokale, invloedrijke deathmetalband Overthrust gecontacteerd en frontman Vulture besloot meteen vrij te nemen van zijn job als politieagent om me rond te leiden. Je werd er dus met open armen ontvangen? Bonet: Absoluut. Ik ben de voorbije jaren ook regelmatig teruggekeerd. Ik ben zelf een grote metalfan en heb Motörhead gefotografeerd tijdens een tournee. Dat hielp. De metalgemeenschap in Botswana is heel open en vriendelijk. Elke dag leerde ik nieuwe mensen kennen. Ik fotografeerde hen, maar we hebben ook uren over muziek gepraat. Heel wat lokale metalheads zijn wandelende encyclopedieën. Waarom slaat metal zo aan in Botswana? Bonet: Om dezelfde redenen als in België en Spanje. Je kunt de energie van metal met niets vergelijken. Metal is krachtvoer voor je ziel. Dat gevoel is universeel. In 2016 speelde Overthrust op Wacken Open Air, het grootste metalfestival ter wereld. Iedereen ging uit zijn dak. Bovendien is er al zestig jaar vrede in Botswana. Dat is niet onbelangrijk, want vrede brengt vrijheid en dus ook vrijheid van meningsuiting met zich mee. De hellbangers rebelleren tegen autoriteiten en durven in hun teksten kritiek te uiten op de maatschappij, maar ze worden gerespecteerd en gezien als rolmodellen. Metal lijkt misschien universeel, maar Botswanen doen er hun eigen ding mee. Bonet: Zowel qua muziek als qua kledij. Als ik door mijn fotoboek blader, lijkt het soms alsof ik een modereportage heb gemaakt. Nadat ze hun metalnaam gekozen hebben - meestal iets in de trant van 'Demon' of 'Gunsmoke' -, zoeken ze een gepaste outfit bij elkaar. Met lederen broeken en kettingen, maar ook met dierenschedels en veren. Net zoals de artiesten met weinig instrumenten en materiaal toch geweldige muziek maken, zijn de Botswanen ook enorm creatief in hun looks. Metal wordt vooral geassocieerd met langharige witte mannen, maar in werkelijkheid is het genre zwart, wit en alles ertussen. Er zijn trouwens ook heel wat vrouwelijke metalheads in Botswana. Welk moment is je het meest bijgebleven? Bonet: Winter Metal Mania Fest, het festival dat Overthrust jaarlijks organiseert. Alle mensen die ik had ontmoet, kwamen er samen om te headbangen en zich lazarus te zuipen. (lacht) Ook dat is universeel.