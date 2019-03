'Onze dode wereld': een verhalenbundel als een kerkhof

De Golf is aangekomen. Tijdens een winterstorm overspoelt hij - onzichtbaar maar duister - de oostkust van Amerika: stelletjes beginnen om onverklaarbare redenen ruzie te maken, psychopaten wachten handenwringend in steegjes en tienermeisjes plegen en masse zelfmoord. Een jonge naamloze schrijfster weet dat er geen ontsnappen aan is: de tentakels van de Golf zijn lang, haar klauwen scherp.

...