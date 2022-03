Het wordt donderdagochtend feestelijk aangekondigd op het stripfestival van Angoulême: er komt dit najaar na 25 jaar een nieuw album van Guust Flater. Onze Franstalige collega's van Focus Vif ontdekten echter dat de dochter van auteur André Franquin het initiatief van de uitgeverij uit alle macht wil tegenhouden.

In de marge van het Stripfestival van Angoulême stond voor donderdagochtend een feestelijke persconferentie gepland waarop de plannen voor een nieuw album van Guust Flater, de inventieve nietsnut op de redactie van Robbedoes, bekend zouden worden gemaakt. De auteur van het album wordt Delaf, alias Marc Delafontaine, de Canadese tekenaar van de successerie Mooie Navels. Hij had vijf jaar geleden indruk gemaakt met een korte hommagestrip. De stijl leek zo sterk op die van André Franquin, de 25 jaar geleden overleden auteur van Guust Flater, dat uitgeverij Dupuis, de rechthebbende uitgever, aan Delaf vroeg om een herneming van de serie te overwegen. Na veel twijfels en probeersels werd de knoop doorgehakt. Er zou een nieuw album komen, net op tijd om het eeuwfeest van uitgeverij Dupuis in 2022 te vieren.

Dupuis

André Franquin verkocht bij leven de rechten op zijn personages en de publicatierechten op zijn strips. Die zijn op dit moment allemaal in handen van Dupuis. Focus Vif ontdekte dat de dochter van André Franquin, Isabelle, pas recent hoorde van de plannen. Zij wil nu de morele rechten op de creatie van haar vader laten gelden. Volgens haar verklaarde haar vader in al zijn interviews dat niemand Guust mocht voortzetten na zijn dood. Als ze het morele recht van haar vader wil respecteren, heeft ze geen keuze, beweert ze. Op basis van dezelfde argumentatie liet ze eerder al een poging tot spin-off van Guust stopzetten.

Uitgeverij Dupuis brengt daartegenin dat alle klassieke strips snel aan populariteit verliezen, behalve als er nieuwe albums van verschijnen, zoals van Asterix en Obelix. Ze noemt het bij monde van uitgever Stéphane Beaujean haar plicht om nieuwe albums uit te brengen, om zo de strips die Franquin aan Dupuis toevertrouwde, van de vergetelheid te redden. Isabelle Franquin aanvaardt die argumenten niet en kondigt aan alle mogelijke, ook juridische stappen te zetten om de voortzetting van Guust Flater tegen te houden.

In de stripwereld wordt met spanning gekeken naar het vervolg van dit conflict. Als de uitgever het pleit wint, zouden ook andere klassieke strips wel eens tegen de wil van erfgenamen in voortgezet kunnen worden.

