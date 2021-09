Netflix neemt het bedrijf over dat de rechten beheert van kinderliteratuurgigant Roald Dahl. Dat heeft de streamingdienst vandaag aangekondigd. Eerder had Netflix al aangekondigd dat het een aantal succesverhalen van Dahl zou bewerken tot animatieseries.

De overname, waarvan het bedrag niet werd bekendgemaakt, bouwt voort op een partnerschap dat drie jaar geleden werd aangegaan tussen Netflix en de erfgenamen van de Britse schrijver. In november 2018 had de streamingdienst aangekondigd dat het de grootste successen van Dahl zou bewerken tot animatieseries. Zo wordt er momenteel aan een serie gewerkt die gebaseerd is op Sjakie en de chocoladefabriek.

Met de overname van de Roald Dahl Story Company (RDSC), gerund door de kleinzoon van de auteur, gaat Netflix verder op het ingeslagen pad van uitgeverij-, game-, theater- en merchandisingprojecten.

Roald Dahl, die in 1990 overleed, is naast Sjakie en de chocoladefabriek ook de auteur van populaire kinderboeken als Matilda, De Grote Vriendelijke Reus en De Heksen.

