De Nederlandse auteur Annemarie Haverkamp heeft met 'De achtste dag' De Bronzen Uil 2019 gewonnen. De jaarlijkse literatuurprijs van het Willemsfonds voor het beste Nederlandstalige debuut werd zaterdag uitgereikt op Het Betere Boek in Gent.

De publieksprijs ging naar Hannelore Bedert. Dat maakte het cultuurfonds bekend.

'De jury was onder de indruk van de uitgemeten zakelijkheid waarmee de auteur erin slaagt om wat onafwendbaar is, menselijk te maken', aldus juryvoorzitter Jos Geysels.

Annemarie Haverkamp is 44 jaar. Geheel onverwacht kwam haar zoon in 2004 ernstig gehandicapt ter wereld. In 'De achtste dag' zijn nadenken over de toekomst en zorg over het lot van een ouder met een gehandicapte zoon kernelementen.

Jaaaaa!!! Hier staat de trotse winnaar van de Bronzen Uil 2019! (Beste literaire debuut) pic.twitter.com/6N1ckQIwee — Annemarie Haverkamp (@havermarie) October 12, 2019

De bekroonde auteur ontvangt samen met De Bronzen Uil een cheque van 7.000 euro. Voor de prijs waren na een selectie zes boeken genomineerd, met naast de Vlamingen Hannelore Bedert met 'Lam' en Femke Vindevogel met 'Confituurwijk' de Nederlanders Mariken Heitman met 'De wateraap', Julien Ignacio met 'Kus' en Tim Kamps met 'De verschrikkelijke jaren tachtig'.

Haverkamp en Bedert zullen samen met Lenny Peeters en Bert Moerman, die vorig jaar respectievelijk De Bronzen Uil en de publieksprijs wonnen, deel uitmaken van De Bronzen Uil tournee 2019-2020.