De Nederlandse dichter K. Schippers is donderdag overleden. Dat meldt zijn uitgeverij Querido vrijdag op Twitter. K. Schippers, pseudoniem van Gerard Stigter, werd 84 jaar.

'Querido rouwt om het verlies van haar dierbare schrijver en vriend K. Schippers', schrijft de uitgeverij op Twitter. Schippers leed volgens de Nederlandse media aan kanker.

K. Schippers was met J. Bernlef (Henk Marsman) en G. Brands (Gerard Bron) de oprichter van het blad Rabarber (1958-1972),'"een tijdschrift dat dada en ontregelende humor in de Nederlandse letteren bracht', schrijft de krant Het Parool op zijn website. Hij introduceerde ook de ready-made in Nederland als poëzievorm: van de straat geplukte teksten als 'gevonden poëzie'.

Stadsdichter van Amsterdam

In 1971 verscheen K. Schippers' eerste proza, Een avond in Amsterdam. Het boek is opgebouwd rond tien gesprekken met schrijver Ben ten Holter over de wandeling van iemand op vrijdagavond om 17.30 uur. Volgens de Volkskrant slaagde de auteur erin 'het doodgewone te doen uiteenvallen in duizenden details'.

De in 1936 in Amsterdam geboren Schippers was van 2016 tot 2019 stadsdichter van Amsterdam. Hij ontving in 1996 de P.C. Hooft-prijs voor zijn volledige oeuvre en won in 2006 de Libris Literatuur Prijs voor de roman Waar was je nou. In juni van dit jaar bracht hij zijn 49ste en laatste boek uit, Nu je het zegt.

Schippers laat zijn echtgenote, twee dochters en drie kleinkinderen achter. (Belga)

