De P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde gaat in 2021 naar de 47-jarige dichter Alfred Schaffer. Hij is volgens de jury een poëet die 'zonder met modes mee te waaien midden in deze tijd staat'.

Schaffer is een van de jongste dichters die de prijs ooit won. Enkel Lucebert (43), Gerard Reve (45) en Rudy Kousbroek (46) waren jonger.

De Nederlandse dichter publiceerde al tien bundels, waarvoor hij verschillende prijzen won. Dit jaar verscheen Wie was ik. Hij is als lector Nederlands verbonden aan de Stellenbosch University en schrijft poëziekritieken in De Groene Amsterdammer.

'Alfred Schaffer is een dichter die zonder met modes mee te waaien midden in deze tijd staat. Dat uit zich in zijn neus voor moderne communicatievormen, maar vooral ook in de oprechte betrokkenheid met de wereld die uit zijn verzen spreekt', aldus de jury.

'Schaffers poëzie is nooit los te zien van de context van Zuid-Afrika, het land waar hij sinds 1996 - met een onderbreking van enkele jaren - woonachtig is. In zijn gedichten resoneert de verhouding tussen wit en zwart regelmatig, ook vanwege de persoonlijke achtergrond van de dichter, die een Arubaanse moeder heeft.'

Aan deze belangrijkste Nederlandse literatuurprijs voor een oeuvre is een geldbedrag verbonden van 60.000 euro. De prijsuitreiking vindt in mei in Den Haag plaats. (Belga)

