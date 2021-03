Nog tot en met Gedichtendag 2022 is Carl Norac Dichter des Vaderlands, maar op deze Werelddag van de Poëzie maakt het Poëziecentrum alvast zijn opvolger bekend.

De Vlaamse Mustafa Kör volgt de Franstalige Carl Norac op in 2022 en zal twee jaar lang de rol vervullen van Dichter des Vaderlands. In die hoedanigheid zal Mustafa per jaar zes gedichten schrijven over verschillende thema's die het hele land aanbelangen.

Mustafa Kör werd in 1976 geboren als mijnwerkerszoon in Anatolië. In 1998 liep hij een rugbreuk op als gevolg van een auto-ongeval, waardoor hij nu door het leven gaat in een rolstoel. Zijn handicap gooide zijn hele leven overhoop en zorgde ervoor dat hij ging schrijven: 'Uit woede, uit liefde. Ik wou alles uitten', zei Kör in een lezing in Genk in 2010.

Kör, die door Norac en Maud Vanhauwaert verrast werd met het nieuws, klinkt ambitieus. 'Ik wil de poëzie weghalen uit de botanische tuinen waarin zij vaak gehuisvest is. Van die kostbare, maar niettemin hermetische omgeving wil ik de gedichten meenemen naar tuinwijken en zaaien, in de hoop dat mijn poëzie zal bloeien en woekeren als hybride, amorfe, nieuw en affirmatieve vormen.'

Kör is onder meer bekend van zijn roman "De lammeren", die voor het eerst gepubliceerd werd in 2007. In 2008 was hij een jaar lang stadsdichter van Genk.

