4 star star star star star

Twintig jaar nadat haar moeder is vermoord, keert Anne terug naar de Amsterdamse rosse buurt. Ze wil een boek schrijven over haar jeugdliefde, maar gaandeweg wordt dat een zoektocht naar de échte moordenaar van haar moeder.

Anne Lieftinck heeft een atypische jeugd gekend in hartje Amsterdam, waar prostituees, pooiers, junkies en onderwereldtypes in de jaren tachtig en negentig samentroepten. Haar moeder, een raamprostituee, werd net na Annes afstuderen vermoord. Anne, altijd braaf en leergierig, ontspoorde daarna. Toen ze haar leven weer op de rails kreeg, werd ze in één klap beroemd met Het lichamelijk kapitaal, een boek over haar wilde jaren in het Amsterdamse nachtleven. Met Willem, een man die zich wel aan zijn beloftes hield, verhuisde ze...