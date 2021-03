Duizenden kinderen hebben maandag via livestream in de klas de startshow van de Jeugdboekenmaand bekeken. De Jeugdboekenmaand bestaat dit jaar 50 jaar en heeft ditmaal dan ook het thema 'Lezen is een feest!' meegekregen. Wouter Deprez, Laura Janssens, Gerda Dendooven, Esohe Weyden en Kapitein Winokio zijn de ambassadeurs die lezen de komende maand in de kijker willen plaatsen.

Tijdens de startshow werden kinderen van de deelnemende scholen opgewarmd met het nieuwe feestlied van Kapitein Winokio. Ook de andere ambassadeurs kwamen vertellen over waarom zij lezen zo leuk vinden en Laura Janssens creëerde live illustraties van wat zich op het podium afspeelde. Op 31 maart wordt de Jeugdboekenmaand feestelijk online afgesloten met een digitale kinderdisco.

Jeugdboekenmaand-organisator Iedereen Leest voorziet ook dit jaar een educatieve handleiding voor leerkrachten die rond lezen aan de slag willen. De focus ligt tijdens deze editie op een kwalitatieve en toegankelijke leesomgeving op school. 'Want lezen is een feest en hoe meer leerlingen en leerkrachten plaatsnemen aan de feestdis, hoe leuker het leesfeest wordt', klinkt het. Ook heel wat bibliotheken organiseren activiteiten in het kader van de Jeugdboekenmaand, al dan niet digitaal vanwege de coronacrisis.

Zoals steeds voorziet de Jeugdboekenmaand ook een lijst met aangeraden boeken per leeftijdscategorie. Dit jaar worden die uitzonderlijk niet gekoppeld aan één specifiek thema, maar gaat het om een lijst die werd samengesteld op basis van uitgevers van kinder- en jeugdboeken die hun mooiste/beste/bijzonderste of lievelingsboeken doorgaven. Alle informatie staat op www.jeugdboekenmaand.be. (Belga)

