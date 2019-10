Voor zijn magisch- realistische krachttoer De ondergrondse spoorweg (2016) mocht de Afro-Amerikaanse schrijver Colson Whitehead zowel een Pulitzer als de National Book Award in ontvangst nemen. Naar aanleiding van zijn nieuwe roman De jongens van Nickel schildert zijn jongere collega-schrijver Mitchell S. Jackson het indringende portret van een literaire grootheid die ondanks alles bescheiden blijft. 'Ik verdiende het helemaal niet om koffie te drinken met Toni Morrison.'

Kijk, daar loopt Colson Whitehead. Luttele minuten voor onze afspraak lummelt hij rond op de hoek van 126th Street en Fifth Avenue, gekleed in nauwsluitende jeans en Chelsea boots. Dreadlocks delen zijn rug in tweeën. Omdat ik een half blok achter hem loop, kan ik hem onopgemerkt observeren. Zijn loopje is niet wat jonge mensen bedoelen als ze 'swaggerific' zeggen. Hij wil met de manier waarop hij zich voortbeweegt namelijk niets overbrengen, het is veeleer een acceptatie van zijn fysiek - hij is lang en mager en heeft X-benen.

...