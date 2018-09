Het koesterboek van Sofie Lemaire: 'Bill Bryson heeft me de liefde voor kennis bijgebracht'

One book to rule them all: bekende boekenvrienden vertellen over dat ene werk dat ze hen nooit mogen afpakken. Voor radio- en televisiemaker Sofie Lemaire is dat 'Een huis vol: een geïllustreerde editie van het dagelijks leven' van Bill Bryson.