Cartoonist Laura Janssens, bekend van de 'Niet nu, Laura'-boeken vertelt over dat ene boek dat ze haar nooit mogen afnemen: 'Ik probeer het aan iedereen op te dringen en doe het vaak cadeau, maar aan dit exemplaar klamp ik mij vast.'

Wat begon als een afstudeerproject en een comic op een uithoekje van het internet, is onderhand uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Tegenwoordig ziet cartoonist Laura Janssens haar tekeningen tot in Hollywood opduiken. Niemand minder dan actrice Reese Witherspoon gebruikt Janssens' gifjes om haar Instagramverhalen op te leuken. Ondertussen heeft Janssens haar tweede cartoonbundel klaar, Niet nog eens, Laura. Daarin ziet ze zichzelf ook ouder worden. 'In mijn eerst...