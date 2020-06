De Nederlandse schrijver Guus Kuijer heeft de Constantijn Huygens-prijs 2020 gewonnen.

Dat is bekendgemaakt op de Nederlandse publieke omroep. De Huygens-prijs is een van de literaire prijzen die de aan het Literatuurmuseum gelieerde Jan Campert-Stichting jaarlijks uitreikt.

'Bijna vijftig jaar schrijft Guus Kuijer voor kinderen en volwassenen en in die halve eeuw heeft hij een oeuvre bijeen geschreven van een constant hoog niveau', aldus de jury. 'Van zijn Madelief-boeken tot aan zijn hervertellingen van Bijbelverhalen "voor ongelovigen", overal staat zijn geloof in het individu centraal. Hij is een van de grote vernieuwers van de naoorlogse jeugdliteratuur en daarmee van de Nederlandse literatuur.'

De uitreiking van de prijs gebeurt in januari 2021. Aan de Constantijn Huygens-prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. In 2019 won de Vlaamse schrijver en dichter Stefan Hertmans de Constantijn Huygens-prijs

Dat is bekendgemaakt op de Nederlandse publieke omroep. De Huygens-prijs is een van de literaire prijzen die de aan het Literatuurmuseum gelieerde Jan Campert-Stichting jaarlijks uitreikt.'Bijna vijftig jaar schrijft Guus Kuijer voor kinderen en volwassenen en in die halve eeuw heeft hij een oeuvre bijeen geschreven van een constant hoog niveau', aldus de jury. 'Van zijn Madelief-boeken tot aan zijn hervertellingen van Bijbelverhalen "voor ongelovigen", overal staat zijn geloof in het individu centraal. Hij is een van de grote vernieuwers van de naoorlogse jeugdliteratuur en daarmee van de Nederlandse literatuur.' De uitreiking van de prijs gebeurt in januari 2021. Aan de Constantijn Huygens-prijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. In 2019 won de Vlaamse schrijver en dichter Stefan Hertmans de Constantijn Huygens-prijs