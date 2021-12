De 49ste editie van het internationale stripfestival van Angoulême, dat normaal gezien zou plaatsvinden van 27 tot 30 januari 2022, wordt uitgesteld als gevolg van de huidige gezondheidscrisis.

Dat heeft topman Franck Bondoux dinsdag gezegd.

Bondoux verwijst naar de opflakkering van het aantal besmettingen en de nieuwe beperkingen die maandag door de Franse autoriteiten werden aangekondigd. Het is niet de bedoeling om het festival koste wat het kost te laten doorgaan om uiteindelijk te eindigen met een gedegradeerde versie van het evenement, luidt het.

Er wordt nu gemikt op het einde van de winter, of het begin van de lente, al naargelang de evolutie van de coronacrisis. Als gevolg van het uitstel is het volgens de topman wel levensnoodzakelijk dat de overheid over de brug komt met financiële hulp.

Dat heeft topman Franck Bondoux dinsdag gezegd.Bondoux verwijst naar de opflakkering van het aantal besmettingen en de nieuwe beperkingen die maandag door de Franse autoriteiten werden aangekondigd. Het is niet de bedoeling om het festival koste wat het kost te laten doorgaan om uiteindelijk te eindigen met een gedegradeerde versie van het evenement, luidt het. Er wordt nu gemikt op het einde van de winter, of het begin van de lente, al naargelang de evolutie van de coronacrisis. Als gevolg van het uitstel is het volgens de topman wel levensnoodzakelijk dat de overheid over de brug komt met financiële hulp.