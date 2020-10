Dit weekend is Gent thuisstad voor het nieuwe boekenfestival '9000 Boeken'. Op kleine en grote locaties in de stad worden activiteiten georganiseerd die in het teken staan van het boek. De Gentse uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts is initiatiefnemer.

Een heel weekend lang kan je in Gent lezingen, workshops, signeersessies en andere evenementen bezoeken op verschillende plekken, van kleine boekhandels tot en met grote hallen als S.M.A.K. en De Krook. Die worden voornamelijk gehost door schrijvers verbonden aan de Gentse uitgeverij, al zijn alle deelnemende locaties vrij om ook andere schrijvers, artiesten of kunstenaars aan te trekken.

Een stadsfestival in 2020, kan dat dan? 'Per locatie hebben we aan de hand van de beschikbare ruimte berekend hoeveel mensen kunnen deelnemen aan een activiteit', zegt Pieter Vanderhaegen, marketing manager bij Borgerhoff & Lamberigts. 'Dat gaat van 5 tot maximum 45 deelnemers. Aan de hand van het registratiesysteem op onze website kunnen we de opkomst goed in de gaten houden en begrenzen. Voorlopig zijn er zo'n 75% van de beschikbare plekken gereserveerd.'

Momentum voor het boek

Omdat ze de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen missen, besloten ze bij de uitgeverij om samen met Stad Gent zelf een boekenfestival samen te stellen. 'In het najaar is er naar goede traditie altijd wat meer aandacht voor het boek, onder andere door de Boekenbeurs. Dat is ook de periode dat de grootste nieuwe titels worden gepubliceerd. Dit jaar moeten we het stellen zonder Boekenbeurs, maar we willen dat momentum rond het boek niet verliezen', zegt Vanderhaegen.

'Dit boekenfestival is toch anders dan de Boekenbeurs zelf. Die is heel belangrijk, maar de band met de lokale boekhandel is er afwezig. Met 9000 Boeken brengen we onze events rond het boek terug naar de plek waar lezers die kopen', zegt Vanderhaegen. Of er volgend jaar een tweede editie volgt is koffiedik kijken. 'Dit is echt een experiment, maar wie weet blijft ons boekenfestival wel bestaan in de toekomst. Misschien met andere partners, groter, of in andere steden.'

