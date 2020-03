De Franse striptekenaar Albert Uderzo is vannacht op 92-jarige leeftijd overleden in Frankrijk. Dat maakte zijn familie vandaag bekend. Uderzo werd beroemd als illustrator van stripfiguren Asterix en Obelix.

Op 25 april 1927 werd Uderzo als zoon van Italiaanse migranten geboren in Frankrijk, in de buurt bij Reims. Als kind werd hij sterk geïnspireerd door Disney. Figuren zoals Mickey Mouse hebben de jonge Uderzo overtuigd om zelf te beginnen tekenen. Nog voor de populaire stripreeks over Asterix en Obelix het daglicht zag, werkte Uderzo voor uitgeverij Société Parisienne d'Édition, het magazine France Dimanche en de krant France Soir. Hij illustreerde verschillende romans en een eigen strip: Belloy, Le Prince Rollin.

In 1959 werd Uderzo artistiek directeur van het striptijdschrijft 'Pilote' en ontwikkelde hij samen met jeugdvriend en scenarist René Goscinny de stripreeks 'Asterix'. 'We hebben het hele verhaal in een kwartier uitgewerkt', vertelde Uderzo ooit. Datzelfde jaar verscheen het eerste stripverhaal rond het personage, 'Asterix de Galliër '. De avonturen van Asterix, Obelix en hun hondje Idéfix werden al snel razend populair.

Van het eerste stripboek dat in 1961 werd uitgegeven, werden 6.000 exemplaren verkocht. In het totaal gingen zowat 350 miljoen exemplaren over de toonbank. Daarmee is 'Asterix' de bestverkochte stripreeks uit Europa. De avonturen van de kleine Galliër werden herwerkt tot tien tekenfilms en vijf langspeelfilms. In 1989 werd 'Parc Astérix' geopend: een pretpark in het thema van de stripreeks.

'Uderzo overleed thuis in zijn slaap door een hartaanval. Er is geen link met het coronavirus, hij was al wekenlang erg moe', zegt zijn schoonzoon Bernard de Choisy. Voor de toekomst van Asterix en Obelix hoeft u niet te vrezen. In 2009 gaven Uderzo en Anne Goscinny, de dochter van de inmiddels overleden René Goscinny, Parijse uitgeverij Hachette Livre de toestemming om de stripreeks ook na Uderzo's overlijden verder te zetten.

