Filosoof Ype de Boer heeft geen tepelklemmen nodig om de grenzen van de menselijke seksualiteit af te tasten. Een paar scherp geslepen vraagtekens zijn voldoende.

Is er in onze moderne maatschappij nog plaats voor erotiek? De vraag op zich doet wenkbrauwen fronsen. Iedereen mag tegenwoordig vrij zijn geaardheid vieren, porno wordt al lang niet meer onder de toonbank verkocht, weekbladen schrijven zonder schroom over nieuwe relatievormen als polyamorie... Seks lijkt zo alomtegenwoordig dat sommige brompotten zelfs gewag maken van de pornoficatie van onze samenleving.

