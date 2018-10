Filosofe Alicja Gescinska: 'Muziek is geen medicijn tegen kwaadaardigheid'

Geen tv-reeks met filosofe Alicja Gescinska dit najaar. Best jammer, want Wanderlust, het Canvas-programma waarin ze diepgravende gesprekken voerde met denkers, dichters en kunstenaars, was een verademing in het jachtige en plichtmatig leukige televisielandschap. Niet dat ze aan duivelse luiheid ten prooi zal vallen: 'Tijd om te schrijven. Voor de zoveelste keer zal ik mijn biografie over Karol Wojtyla hervatten, de Poolse filosoof die later net iets bekender werd als Paus Johannes Paulus II. Zijn leven als denker is onderbelicht gebleven en daar bestaat nog geen naslagwerk over. Die lacune blijft me als een vloek achtervolgen, dus rest me niets anders dan zelf dit boek te schrijven.'

