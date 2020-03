De jury bestempelt de bundel als een 'diepgaande poëtische reflectie'. 'De bundel imponeert door de denkkracht en de beheersing van het ambacht van de dichter', staat in het juryverslag. De 71-jarige Gerlach krijgt voor haar bekroning 7.500 euro prijzengeld.

De Herman De Coninckprijs is de poëzieprijs die sinds 2007 wordt uitgereikt ter nagedachtenis van dichter Herman De Coninck. Voor de editie van 2020 waren zes dichters genomineerd: Ellen Deckwitz, Eva Gerlach, Dominique De Groen, Asha Karami, Marieke Lucas Rijneveld en Marwin Vos.

De jury heeft nu, op Wereld Poëziedag, bekendgemaakt dat de Nederlandse Eva Gerlach de prijs wint met haar bundel 'Oog'. Volgens de jury gaat het om een 'strak gecomponeerde bundel'. 'Als we het bewijs niet voor ons hadden liggen, hadden we nooit kunnen vermoeden dat iemand dit met poëzie kon doen: met deze bekroning willen we onze diepe bewondering voor dit dichterschap tot uitdrukking brengen', zo staat te lezen in het juryrapport.

De jury bestempelt het werk ook als een 'diepgaande poëtische reflectie'. 'We wensen iedereen deze bundel toe: laat je verontrusten, optillen, en neerzetten in het oog van deze schitterende storm', klink het nog.

Eva Gerlach is een van de belangrijkste dichters uit ons taalgebied. Ze werd ook al meermaals bekroond, onder andere met de Jan Campertprijs (1995) en de P.C.Hooftprijs (2000).

Ook wijlen Herman De Coninck zelf bewonderde haar werk. Zo schreef hij in 1995 bijvoorbeeld over Gerlach: 'Dit is poëzie waar ik van hou: poëzie die op een heldere manier raadselachtig is. Er is niks wat ik niet begrijp, het lijkt wel doorschijnend van helderheid, en toch begrijp ik het niet en deze poëzie lezend begrijp ik ook op een uiterst aangename manier mezelf niet.'

Door het coronavirus is de feestelijke prijsuitreiking, gepland op 26 maart in de Antwerpse Bourla, geannuleerd.

De Herman De Coninckprijs is de poëzieprijs die sinds 2007 wordt uitgereikt ter nagedachtenis van dichter Herman De Coninck. Voor de editie van 2020 waren zes dichters genomineerd: Ellen Deckwitz, Eva Gerlach, Dominique De Groen, Asha Karami, Marieke Lucas Rijneveld en Marwin Vos. De jury heeft nu, op Wereld Poëziedag, bekendgemaakt dat de Nederlandse Eva Gerlach de prijs wint met haar bundel 'Oog'. Volgens de jury gaat het om een 'strak gecomponeerde bundel'. 'Als we het bewijs niet voor ons hadden liggen, hadden we nooit kunnen vermoeden dat iemand dit met poëzie kon doen: met deze bekroning willen we onze diepe bewondering voor dit dichterschap tot uitdrukking brengen', zo staat te lezen in het juryrapport. De jury bestempelt het werk ook als een 'diepgaande poëtische reflectie'. 'We wensen iedereen deze bundel toe: laat je verontrusten, optillen, en neerzetten in het oog van deze schitterende storm', klink het nog. Eva Gerlach is een van de belangrijkste dichters uit ons taalgebied. Ze werd ook al meermaals bekroond, onder andere met de Jan Campertprijs (1995) en de P.C.Hooftprijs (2000). Ook wijlen Herman De Coninck zelf bewonderde haar werk. Zo schreef hij in 1995 bijvoorbeeld over Gerlach: 'Dit is poëzie waar ik van hou: poëzie die op een heldere manier raadselachtig is. Er is niks wat ik niet begrijp, het lijkt wel doorschijnend van helderheid, en toch begrijp ik het niet en deze poëzie lezend begrijp ik ook op een uiterst aangename manier mezelf niet.' Door het coronavirus is de feestelijke prijsuitreiking, gepland op 26 maart in de Antwerpse Bourla, geannuleerd.