Het 48ste jaarlijkse stripfestival van Angoulême werd grotendeels uitgesteld tot de laatste week van juni, maar de organisatie heeft beslist ook dit evenement te annuleren.

Het gerenommeerde festival vindt traditioneel eind januari plaats. Begin dit jaar heeft het zijn prijzen achter gesloten deuren uitgereikt omwille van de pandemie. De organisatoren zagen uiteindelijk een buitengewone editie voor het grote publiek eind juni niet zitten en besloten dan maar eind januari 2022 rendez-vous te geven.

De Fauve d'or voor het beste stripboek werd in januari via een livestream uitgereikt aanThe Hunting Accidentvan David Carlson en Landis Blair, waarin een blinde vader aan zijn zoon op het slechte pad uitlegt hoe hij de verwonding aan zijn ogen opliep. Het op ware feiten gebaseerde verhaal over misdaad en literatuur is een triomf van sfeer en vormgeving. (Belga)

