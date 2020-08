Max Temmerman, Chris Van Camp en Frederik Willem Daem zijn genomineerd voor De Bronzen Uil, de jaarlijkse literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige debuut. Dat meldt cultuurorganisatie Willemsfonds, dat de prijs samen met het Algemeen-Nederlands Verbond uitreikt.

Frederik Willem Daem is genomineerd voor zijn boek 'Tekens van leven', Max Temmerman voor 'Confineren' en Chris van Camp met 'De kust van Dabrowski'. Naast de drie Belgen maken ook drie Nederlanders kans op De Bronzen Uil: Marije Langelaar met 'In het jaar van de rode os', Machteld Siegmann met 'De kaalvreter' en Kevin van Vliet met 'Wolfsjong'.

De jury bestaat dit jaar uit Jos Geysels, Yasmine Allas, Majida Bellal, Sylvain Peeters, Wim van Gelder, Sofie Vandamme en Marnix Verplancke. Zij kozen de zes genomineerden uit 53 inzendingen.

De Bronzen Uil wordt op zaterdag 10 oktober uitgereikt tijdens Het Betere Boek, het jaarlijks literair festival van het Willemsfonds in Gent. Aan de prijs hangt een bedrag van 10.000 euro vast. De laureaat gaat samen met de winnaar van de publieksprijs ook op tournee in Vlaanderen en Nederland.

