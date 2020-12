Griezelliteratuur van Daisy Johnson, een paardenboek van Juli Zeh en een lockdownroman avant la lettre van visionaire grootmeester Don DeLillo: deze boeken sleurden onze boekenredactie door dit vermaledijde jaar.

1. The Silence

Don DeLillo

De visionaire grootmeester schreef een lockdownroman nog voor er van covid-19 sprake was. Vijf mensen dineren in een appartement en kletsen een avondje vol tot een onverwachte gebeurtenis hen celgenoten maakt. Dialogen worden monologen tot enkel de stilte overblijft. Immer grimmig en ravissant, DeLillo. De vertaling staat gepland voor februari.

2. Zussen

Daisy Johnson

Griezelliteratuur van de bovenste krakende plank. Toptalent Daisy Johnson dropt twee zusjes en een radeloze moeder in een spookhuis met als resultaat een psychologische thriller van wereldformaat. Johnson is amper dertig en nu al verbluffend goed.

3 De terugkeer

Esther Gerritsen

Twintig jaar na de dood van hun vader willen Jennie en Max weten wat er echt gebeurd is die avond dat hij van de trap viel. Was het wel een ongeluk? Die vraag is op zich al voldoende om de relatie tussen broer en zus onder spanning te zetten. Bijzonder scherp en koelbloedig legt Esther Gerritsen de ziel van haar personages bloot.

4 Jaag je ploeg over de botten van de doden

Olga Tokarczuk

Amateurspeurder en astrologe Janina probeert de politie te helpen met het oplossen van een paar rare moorden. Midsomer Murders, maar dan op het Poolse platteland? Niet echt. Het thrillerverhaal is de misleidende rode draad waarmee Nobelprijswinnares Olga Tokarczuk haar lezers meelokt in een waanzinnig literair labyrint.

5 De naam van de wereld

Denis Johnson

Hoogleraar raakt in de ban van een lolita. Wijlen Denis Johnson had geen originele plot nodig om grootse literatuur te plegen. Zijn bloedmooie stijl, doordrenkt van droefenis en wrange humor, draagt dit adembenemende boek en Johnson schrijft scènes waar menig auteur een vingerkootje voor veil zou hebben.

6 Tegenlicht, een drieluik naar Pierre Bonnard

Gabriel Josipovici

De Franse schilder Pierre Bonnard werd door de ziekte van zijn vrouw Marthe aan zijn huis gekluisterd. Tegenlicht is een boek vol ingehouden woede en teleurstelling, over Bonnards levenslange strijd tegen het niets: 'Er gebeurt niets, er gebeurt niets, er gebeurt niets en plotseling is er een heel leven voorbij en besef je dat dat niets eigenlijk alles was.'

7 Het geheugenwoud

Sam Lloyd

Tijdens een schaaktornooi wordt de dertienjarige Elissa ontvoerd. Als ze wakker wordt, zit ze vastgeketend in een kelder, waar ze ontdekt wordt door Elijah, een getormenteerde ziel die in zijn zelf gecreëerde 'geheugenwoud' met zijn demonen vecht. Met Het geheugenwoud heeft Sam Lloyd een bloedstollend debuut geschreven over twee mensen die niet zonder elkaar kunnen, maar elkaar ook moeten bestrijden om te overleven.

8 De juiste zet

Jonathan Rowson

Schaken wint weer aan populariteit - met dank aan Netflix' The Queen's Gambit - en Jonathan Rowson onderzoekt in zijn essaybundel waarom hij zo verslingerd raakte aan het edele spel. Verwacht geen schaaktips of zweverige zelfhulp maar doortimmerd denkwerk dat je geest mat kan zetten.

9 Die vanbinnen

Sam Shepard

Iedereen kent de man van het witte doek, maar wijlen Sam Shepard was ook een begenadigd auteur. In Die vanbinnen valt een oudere man ten prooi aan zijn herinneringen terwijl hij wordt gechanteerd door een meisje. Elk hoofdstuk, elke droom, elke droom: messcherp geschreven.

10 Over mensen en paarden

Juli Zeh

Een paardenboek? Is dat niet voor tienermeisjes? Niet als Juli Zeh de teugels in handen neemt. De Duitse onderzoekt haar paardenliefde en komt tot verrassende inzichten over de mens.

