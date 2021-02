De literaire organisatie Behoud de Begeerte heeft zondag de zes nominaties bekendgemaakt voor de Herman de Coninckprijs, een trofee voor de beste dichtbundel van het voorbije jaar. Kreek Daey Ouwens, K. Michel, Alfred Schaffer, Maud Vanhauwaert, Anne Vegter en Wout Waanders maken kans om de prijs in de wacht te slepen. Vorig jaar was Eva Gerlach de eindlaureate.

De nominaties worden traditioneel bekendgemaakt op de verjaardag van Herman de Coninck. In totaal werden door de uitgevers 115 bundels ingestuurd, waaronder 29 debuutbundels. Een jury bestaande uit Anne ter Beek, Kristien Bonneure, Elke Brems, Kristien Hemmerechts en Marije Koens zal zich over de genomineerde bundels buigen. Op 21 maart 2021, Wereldpoëziedag, wordt digitaal bekendgemaakt wie er met de geldprijs van 7.500 euro aan de haal gaat.

De genomineerde bundels zijn Guillaume van Kreek Daey Ouwens, & rol door van K. Michel, Wie was ik van Alfred Schaffer, Het stad in mij van Maud Vanhauwaert, Big Data van Anne Vegter en Parkplan van Wout Waanders.

Op 21 maart 2021 wordt, naast de bekendmaking van de laureaat, ook De 44 voorgesteld, de tweede jaargang van de bloemlezing met de beste gedichten uit de ingezonden bundels van de Herman de Coninckprijs. Bij aankoop krijg je er ook een poster bij met het beste gedicht. (Belga)

