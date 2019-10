4 star star star star star

Links gaat meer van bil: een betere slogan kun je als progressieve politicus niet bedenken. En hij is nog waar ook.

Zin in goeie seks? Start een revolutie en werp het kapitalisme omver. Want een socialistische heilstaat levert betere bedprestaties én meer vrouwelijke orgasmes op. Dat klinkt misschien als een wanhoopspoging van John Crombez om u alsnog in het rode bed te lokken, maar het cijfermateriaal is hard.

...