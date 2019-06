4 star star star star star

Georges Bataille serveert een natte nachtmerrie waarin drie jongelingen op zoek gaan naar lichamelijk genot. Een orgie voor de ogen, ook als die uit oogkassen worden gesneden.

Zestien zijn ze, Simone en Georges, en in hen ontwaakt een geile lente. In een lege villa tilt Simone haar jurk op en doopt ze haar kut in een kom melk. Terwijl het wit van haar dijen druipt, verlost Georges zich van zijn hardheid. En dan nog eens. Het is het begin van een genotsverbond, dat uitgebreid wordt met de vrome Marcelle, een braaf meisje dat maar niet in het reine kan komen met haar verlangen naar plasseks. Simone en Georges wijden haar in, allerlei lichaamsvochten raken vermengd maar wanneer ze Marcelle tijdens een orgie in een kast opsluiten, loopt het mis: terwijl de vloer vol kronkelend vlees li...