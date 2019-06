Cultdichter Eileen Myles: 'Waarom moeten we allemaal naar het nette Engels van de witte middenklasse streven?'

Decennialang was Eileen Myles (69) een in kleine kringen bewonderde, maar bij het grote publiek onbekende dichter, schrijver en kunstjournalist. Totdat de tijdsgeest een paar jaar geleden in hun voordeel begon te werken. 'Ik ben nu bezig aan mijn Later Parade', zegt hen naar aanleiding van hun nieuwe bundel Evolution.

© Shae Detar