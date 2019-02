Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez krijgt eigen stripboek

Sinds de 29-jarige activiste Alexandria Ocasio-Cortez in november werd verkozen als jongste vrouw ooit werd verkozen voor het Amerikaanse Congres, stijgt de hype rond haar persoon zienderogen. De jonge politica begon haar carrière als parlementslid met een grote schare volgers op sociale media en die nam tijdens haar eerste maanden in het Congres alleen maar toe. Haar eerste tussenkomsten over onder meer campagnefinanciering scoorden miljoenen views op sociale media. Zelfs haar initialen zijn stilaan een begrip voor wie de Amerikaanse politiek een beetje volgt.

De buzz is inmiddels zo groot dat AOC, naar eigen zeggen een grote fan van comics, in mei zelfs haar eigen strip krijgt. Dat maakte uitgeverij Devil's Due, die eerder al een Barack Obama-strip uitbracht, pas bekend. De politica werkte zelf niet mee aan de strip, maar prijkt wel getekend op de cover, met het Capitool op de achtergrond. Een speciale omslag voor de verzamelaars beeldt haar af met een zwaard en in een Wonder Woman-achtig pak.

Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force - zo heet de verhalenbundel - wordt aangekondigd als een 'satire die zijn pijlen richt op Washington' en 'niemand zal sparen'. '[De makers] zijn het niet over alles met elkaar eens, maar we delen dezelfde opwinding over de nieuwe wind die het Congres brengt. Ik hoop dat deze uitgave even verlossend is voor de lezers als ze voor ons is geweest', zegt de uitgever aan Comic Book Resources.

Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan United Service Organisation, een non-profitinstelling die militairen en hun families steunt, en RaicesTexas.org, een organisatie die juridische hulp verleent aan immigranten.