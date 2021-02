Het tweejaarlijkse literatuurfestival van de Brusselse boekhandel Passa Porta zal deze keer een week duren, van 21 tot 28 maart. Er zijn meer dan 80 festivalgasten uitgenodigd en het hele gebeuren zal online te bekijken zijn. Het volledige programma werd vrijdag door Passa Porta bekendgemaakt.

Het festivalprogramma presenteert bekroonde en bekende auteurs, maar evengoed nog te ontdekken stemmen. Het Passa Porta Festival zet in op een divers aanbod, met gasten uit verschillende landen en lezingen in vier talen.

Naast lezingen en gesprekken met en tussen auteurs zijn er ook een heleboel andere activiteiten. Zoals de Dead Ladies Show over opmerkelijke vrouwen in het verleden, een coproductie met het Klarafestival en verschillende workshops. Het festival zal volledig digitaal te bekijken zijn. Alles wordt gelivestreamd en is tot 5 april te herbekijken.

De organisatie houdt de optie open om, als de maatregelen zouden versoepelen, het festival toch offline te organiseren. Het publiek zou dan in verschillende Brusselse cultuurcentra terechtkunnen, zoals de AB, Bozar, Kaaitheater en De Munt.

Tickets zijn verkrijgbaar via passaporta.be. Voor een activiteit betaalt u 5 euro, een volledige festivalpas kost 15 euro. (Belga)

