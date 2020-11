De Boekenbon Literatuurprijs 2020 is voor de Nederlandse auteur Oek de Jong en zijn boek "Zwarte schuur". De prijs bedraagt 50.000 euro.

Dat bekendmaking van de winnaar vond in deze coronatijden online plaats door Winnie Sorgdrager, de voorzitter van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs.

"Met zijn geconcentreerde, sterk psychologische aanpak heeft Oek de Jong een mens en een decor neergezet die de lezer moeiteloos opeisen en dwingt hem daarmee om na te denken over de dunne lijn tussen seksualiteit en agressie, mannelijke identiteit en de al dan niet genezende kracht van kunst", aldus de jury. Zwarte schuur is "een boek dat beschouwd mag worden als een toonbeeld van de rijkdom en reikwijdte van de literaire roman" en "een roman die de lezer aan het werk zet en aanmoedigt tot interpretatie en discussie".

De jury van de Boekenbon Literatuurprijs 2020 bestond uit Jan Dertaelen, Sofie Gielis, Sebastiaan Kort, Daan Stoffelsen en Jeroen Vullings.

Vorig jaar ontvingen "De hoogstapelaar" van Wessel te Gussinklo in de categorie fictie en "De avant-gardisten" van Sjeng Scheijen in de categorie non-fictie de prijs, toen onder de naam BookSpot Literatuurprijs. De Boekenbon Literatuurprijs is de bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen fictie of non-fictie. De Boekenbon Literatuurprijs is de opvolger van de AKO literatuurprijs die in 1987 voor het eerst werd uitgereikt.

Dat bekendmaking van de winnaar vond in deze coronatijden online plaats door Winnie Sorgdrager, de voorzitter van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs. "Met zijn geconcentreerde, sterk psychologische aanpak heeft Oek de Jong een mens en een decor neergezet die de lezer moeiteloos opeisen en dwingt hem daarmee om na te denken over de dunne lijn tussen seksualiteit en agressie, mannelijke identiteit en de al dan niet genezende kracht van kunst", aldus de jury. Zwarte schuur is "een boek dat beschouwd mag worden als een toonbeeld van de rijkdom en reikwijdte van de literaire roman" en "een roman die de lezer aan het werk zet en aanmoedigt tot interpretatie en discussie". De jury van de Boekenbon Literatuurprijs 2020 bestond uit Jan Dertaelen, Sofie Gielis, Sebastiaan Kort, Daan Stoffelsen en Jeroen Vullings. Vorig jaar ontvingen "De hoogstapelaar" van Wessel te Gussinklo in de categorie fictie en "De avant-gardisten" van Sjeng Scheijen in de categorie non-fictie de prijs, toen onder de naam BookSpot Literatuurprijs. De Boekenbon Literatuurprijs is de bekroning van het beste Nederlandstalige literaire boek, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen fictie of non-fictie. De Boekenbon Literatuurprijs is de opvolger van de AKO literatuurprijs die in 1987 voor het eerst werd uitgereikt.