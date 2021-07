De Belgische schrijver Henri Vernes, geestelijke vader van het personage Bob Morane, is zondag op 102-jarige leeftijd overleden. Dat heeft uitgeverij Lombard maandag bekendgemaakt.

Henri Vernes werd op 16 oktober 1918 geboren in Ath, in de provincie Henegouwen, als Charles-Henri Dewisme. Zijn eerste boek, La porte ouverte, werd in 1944 gepubliceerd.

In 1953 creëert hij Bob Morane. Het personage duikt voor het eerst op in La vallée infernale, (in het Nederlands vertaald als: De helse vallei), dat gepubliceerd wordt in een bundel met verhalen voor jongeren. Uiteindelijk zal Vernes ruim 200 avonturenromans schrijven met Bob Morane in de hoofdrol.

De reeks wordt al snel zeer populair. Vanaf 1959 worden de avonturen ook bewerkt tot stripverhalen. In 1960 volgt een kortfilm en in 1964 komt er ook een tv-reeks met 26 afleveringen.

In de jaren tachtig gunt Vernes zijn held enkele jaren rust. Hij werkt in die periode onder meer aan de erotische serie DON, die gepubliceerd wordt onder het pseudoniem Jacques Colombo. In 2012 zet Vernes definitief een punt achter de Bob Morane-verhalen en publiceert hij zijn memoires. (Belga)

Henri Vernes werd op 16 oktober 1918 geboren in Ath, in de provincie Henegouwen, als Charles-Henri Dewisme. Zijn eerste boek, La porte ouverte, werd in 1944 gepubliceerd. In 1953 creëert hij Bob Morane. Het personage duikt voor het eerst op in La vallée infernale, (in het Nederlands vertaald als: De helse vallei), dat gepubliceerd wordt in een bundel met verhalen voor jongeren. Uiteindelijk zal Vernes ruim 200 avonturenromans schrijven met Bob Morane in de hoofdrol. De reeks wordt al snel zeer populair. Vanaf 1959 worden de avonturen ook bewerkt tot stripverhalen. In 1960 volgt een kortfilm en in 1964 komt er ook een tv-reeks met 26 afleveringen. In de jaren tachtig gunt Vernes zijn held enkele jaren rust. Hij werkt in die periode onder meer aan de erotische serie DON, die gepubliceerd wordt onder het pseudoniem Jacques Colombo. In 2012 zet Vernes definitief een punt achter de Bob Morane-verhalen en publiceert hij zijn memoires. (Belga)