Kronkelende mistbanken, krassende kraaien, een huis dat zo uit een Hitchcock-thriller lijkt gelicht: bestsellerauteur Tess Gerritsen schreef een ouderwetse spookhuisroman.

Ava moet er even tussenuit. Weg van Boston, weg van de moordende deadlines en weg van de herinnering aan die gruwelijke oudejaarsavond. In haar kofferbak: het onafgewerkte manuscript van haar kookboek, een weeklagende Maine Coon-kater en een selectie goeie wijnen, want Ava bekampt haar schuldgevoel met alcohol. Ze heeft nu al een poosje niet meer met haar zus Lucy gepraat en hoopt aan de kust van Maine rust en vergiffenis te vinden. Een tijdje alleen doorbrengen, in een huis op een klif.

...