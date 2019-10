De Canadese schrijfster Margaret Atwood en de Britse Bernardine Evaristo hebben maandagavond de prestigieuze Booker Prize gewonnen voor respectievelijk 'The Testaments' en 'Girl, Woman, Other'.

Het is de derde keer in de geschiedenis van de Booker Prize dat er twee winnaars zijn.

Margaret Atwood stond al voor de zesde keer op de shortlist. Zij won de felbegeerde literaire prijs in 2000 met 'The Blind Assasin'. Ditmaal sleepte de Canadese schrijfster de award in de wacht met 'The Testaments', de opvolger van de dystopische bestseller 'The Handmaid's Tale'. De wereldwijde lancering van 'The Testaments' op 10 september had veel weg van de lancering van een nieuwe iPhone.

In 'Girl, Woman, Other' volgt Evaristo dan weer het leven en de uitdagingen van twaalf personages, voornamelijk Britse zwarte vrouwen, doorheen tijd en plaats.

De Booker Prize, die jaarlijks wordt uitgereikt, gaat naar de beste roman die oorspronkelijk in het Engels verscheen.