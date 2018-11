Auteur Margaret Atwood werkt aan vervolg op 'The Handmaid's Tale'

De literaire sequel heet The Testaments en komt 34 jaar na het oorspronkelijke boek, dat alleen al in het Engels ruim acht miljoen keer over de toonbank en draait rond Offred, een vrouw die om haar rechten strijdt in een dystopisch Amerika van de toekomst, Gilead genoemd, waarin vrouwen worden gebruikt als broedmachines en niet mogen lezen of schrijven. De reeks, die sinds april volgend jaar loopt en in Vlaanderen op Canvas wordt uitgezonden, werd alom bejubeld en sleepte al een pak prijzen in de wacht, waaronder Emmy's en Golden Globes.

The Testaments speelt zich vijftien jaar na het einde van het eerste boek af en zal verteld worden door drie vrouwelijke personages. De plot zal niet gelijk lopen met de tv-serie, want die wijkt al even af van Atwoods boek.

Atwood kondigde het nieuwe boek, dat normaal gesproken in september 2019 verschijnt, aan in een persbericht. 'Beste lezers, alles wat jullie me ooit hebben gevraagd over Gilead en hoe het daar werkt, heeft mij geïnspireerd voor dit boek. Nu ja, bijna alles! De andere inspiratiebron is de wereld waarin we leven.'

Omgekeerd lieten veel wereldverbeteraars zich al inspireren door The Handmaid's Tale. Zo hulden demonstranten zich in de typische rode capes en witte kappen van de handmaidens na de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten en werd ook Brett Kavanaugh, de nieuwe rechter van het Hooggerechtshof die wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, opgewacht door handmaidens op weg naar een hoorzitting.