András Forgách schreef een boek over zijn moeder, een communistische spionne

Vanaf april volgend jaar is het zover: dan mogen we eindelijk collectief onze vingerafdrukken afstaan aan de overheid. Die zullen natuurlijk niet centraal gestockeerd worden en natuurlijk zullen die data niet misbruikt worden. Ook niet als de publieke opinie daarom smeekt. Een seriemoordenaar op vrije voeten, een kinderlokker aan de schoolpoort, een verdachte moslim op het perron: zelfs dan zal de overheid onze privacy beschermen. Want voor je het weet, licht je vingerafdrukken van stembiljetten, of val je verkeerde huizen binnen omdat iemand ooit zijn telefoon uitleende aan een wietdealer of een kleptomaan buur...