De prestigieuze Nobelprijs voor de Literatuur gaat dit jaar naar de Amerikaanse dichteres Louise Glück (77).

Louise Glück publiceert sinds eind jaren zestig gedichtenbundels, ze schreef er een dozijn. De meest recente zijn Poems 1962-2012 (2012), A Village Life: Poems (2009), en Averno (2006).

Glück schreef ook een essaybundel met de titel Proofs and Theories: Essays on Poetry (1994). In 2003 werd ze Poet Laureate Consultant in Poetry aan de Library of Congress, de grootste bibiotheek ter wereld. (Belga)

Louise Glück publiceert sinds eind jaren zestig gedichtenbundels, ze schreef er een dozijn. De meest recente zijn Poems 1962-2012 (2012), A Village Life: Poems (2009), en Averno (2006). Glück schreef ook een essaybundel met de titel Proofs and Theories: Essays on Poetry (1994). In 2003 werd ze Poet Laureate Consultant in Poetry aan de Library of Congress, de grootste bibiotheek ter wereld. (Belga)