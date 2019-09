Opschudding in boekenland: The Testaments, het vervolg op The Handmaid's Tale van Margaret Atwood, is een week voor de lancering uitgelekt, met dank aan megawebwinkel Amazon.

Heel wat lezers kijken al weken uit naar The Testaments, het nieuwe boek van Margaret Atwood en het vervolg op The Handmaid's Tale, de dystopische klassieker die in 2017 een nieuw leven kreeg in de gelijknamige tv-serie. Om spoilers te vermijden, nam uitgeverij McClelland & Stewart stevige veiligheidsmaatregelen: alle recensenten en boekhandelaars die het boek wilden ontvangen, moesten een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. De exemplaren voor de juryleden van de prestigieuze Booker Prize, die The Testaments opnamen in hun shortlist van zes kanshebbers, waren zelfs gewatermerkt, allemaal om niks te laten uitlekken voor 10 september.

Toch is het geduld van zo'n achthonderd fans nu al beloond, een week eerder dan voorzien. Zij bestelden het boek via Amazon en kregen het afgelopen dinsdag al in de bus. Veel van hen meldden dat ook op Instagram.

Amazon deed het in een reactie af als een technisch probleem en bood zijn verontschuldigingen aan. De uitgeverij beschrijft het als een fout die nu is rechtgezet, maar gaat op die correctie verder niet in. Het vervroegt de publicatiedatum niet.

De fout van Amazon leidt tot wrevel bij onafhankelijke boekhandels die hun exemplaren van The Testaments zelfs nog niet hebben gekregen, schrijven onder meer The Guardian en Vox. Zij vrezen dat Amazon als megabedrijf gemakkelijk zal wegkomen met het lek, terwijl een kleine boekenwinkel wel beboet zou worden voor het schenden van een embargo. Bovendien kan Amazon zich zo, gewild of niet, in de markt zetten als een bedrijf dat boeken voor de officiële publicatiedatum kan leveren.

Eerder lekte al uit dat Bruce Miller, de showrunner van The Handmaid's Tale, de taak heeft gekregen om The Testaments te vertalen naar het kleine scherm voor Hulu. Of dat binnen dezelfde serie zal gebeuren, is nog niet duidelijk.