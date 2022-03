Zaterdagavond zijn op het Internationale Stripfestival van Angoulême de prijzen voor de beste albums uitgereikt. De prijs voor het beste album ging naar de Braziliaanse auteur Marcello Quinanilha voor Écoute, jolie Marcia. Of het nu te maken heeft met de oorlog in Oekraïne of niet, opvallend veel prijzen gingen naar strips over het verzet in de Tweede Wereldoorlog.

De Fauve d'Or of prijs voor het beste album is de tweede bekroning voor Marcello Quintanilha in Angoulême. Zes jaar geleden won hij er met zijn boek Tungstène al de prijs voor de beste misdaadstrip. Écoute, jolie Marcia is een spannende strip in opvallende kleuren over een verpleegster in een Braziliaans ziekenhuis die ontdekt dat haar dochter Jaqueline in misdadige zaakjes betrokken is. Ze vraagt aan haar vriend om Jaqueline in het oog te houden.

Tweede Wereldoorlog

De speciale prijs van de jury ging naar Des vivants, getekend door Simon Roussin en geschreven door Raphaël Metz en Louise Moaty. Dat boek reconstrueert een belangrijk verzetsnetwerk uit de Tweede Wereldoorlog dat opereerde vanuit het Musée de l'homme in Parijs. Het won uiteindelijk twee prijzen, want Metz en Moaty kregen ook de prijs voor beginnende scenaristen voor dit verhaal, waarin de tekst alleen bestaat uit woorden die de betrokken verzetslieden daadwerkelijk uitgesproken of opgeschreven hebben.

Ook de belangrijkste prijs voor scenario, de prix Goscinny, werd uitgereikt aan een boek over een lid van het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Het is de strip Madeleine résistante van scenarist Jean-David Morvan, gebaseerd op het levensverhaal van Madeleine Riffaud en getekend door Dominique Bertail. Hoewel het boek in de Dupuis-collectie Vrije Vlucht verscheen, die ook in het Nederlands bestaat, bleef een vertaling tot nog toe uit.

De prijs voor de beste serie ging eveneens naar een strip over 1940-1945. Hoop in bange dagen (ondertussen toe aan het derde deel) is een hoogstaande variatie op Robbedoes en Kwabbernoot door Émile Bravo, waarin hij de klassieke stripfiguren laat opereren in een verzetsnetwerk in het België van de oorlogsjaren.

Marcello Quintanilha: Écoute, jolie Marcia © Ca et là

Ten slotte is ook La vie souterraine van Camille Lavaud Benito, dat de Prijs voor de revelatie kreeg, een strip over de Tweede Wereldoorlog. Het is het eerste deel van een trilogie in druk gearceerd zwart-wit over een groep artiesten in Parijs van wie sommigen uiteindelijk in het verzet in de Dordogne belanden en een historische overval op een geldtransport plegen.

Actualiteit

Enkele prijzen lijken voornamelijk gekozen om hun bijzondere stilistische vorm en hun originele behandeling van andere actuele onderwerpen dan oorlog. De Prijs voor de durf werd uitgereikt aan Familiar Face van Michael DeForge, waarin niet alleen computerprogramma's 's nachts een update krijgen, maar ook mensen onherkenbare vormen krijgen en stadsplannen er 's ochtends helemaal anders uitzien. De Publieksprijs, Le grand vide van de 28-jarige Lea Murawiec, beschrijft een wereld waarin je enkel blijft leven als mensen voldoende aan je denken. Het hoofdpersonage heeft de pech dat een popprinsesje precies dezelfde naam heeft, waardoor ze dringend beroemd moet worden als ze wil overleven. De Patrimoniumprijs voor de belangrijkste heruitgave ging naar Stuck Rubber Baby, een bijna dertig jaar oude strip over rechten van homo's en zwarte Amerikanen in de jaren zestig door Howard Cruse. Voor het eerst was er ook een prijs georganiseerd door het museum van migratie. Die werd gewonnen door Les saveurs du béton van Kei Lam.

Ten slotte won L'entaille van Antoine Maillard de prijs voor de beste misdaadstrip en Yojimbot van Sylvain Repos de prijs van de jury van middelbare scholieren. De fel besproken Eco-Fauve Raja, een nieuwe prijs voor een ecologische strip, werd gewonnen door Mégantic, un train dans la nuit van Anne-Marie Saint-Cerny en Christian Quesnel. Bento van het collectief RADIO AS PAPER haalde de prijs van de beste alternatieve strip binnen.

Simon Spruyt was de enige Vlaamse auteur op de longlist van vele tientallen genomineerden met De tamboer van Borodino, maar voor hem bleef het bij een nominatie. Opvallend veel boeken van de klassieke stripuitgevers Dupuis, Dargaud en Casterman en van Franstalige auteurs werden bekroond. De Aziatische strip kreeg dit jaar geen enkele albumprijs.

