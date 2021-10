Paul Baeten, schrijver van onder meer Wanderland, Straus Park, Een smerig dier en de tv-reeks Over water, duikt elke week in de populaire cultuur.

Op memesvantstad (googel het als je oud bent) stonden vorige week een paar grappen over het heersende lerarentekort in relatie tot het hoofddoekenverbod. Insteek: gigantische aantallen vrouwen staan klaar om die jobs te doen, maar mogen niet voor de klas gaan staan zolang ze hun hoofddoek dragen. Waarop ik, elitaire prins uit de overdekte loges van de verwende middenklasse, dacht: huh, is dat nog altijd verboden, zo'n hoofddoek voor de klas? Ik zal jullie vertellen wanneer ik finaal mijn standpunt vond in heel dat gedoe over die hoofddoeken. Het is intussen al vele jaren geleden, toen de mening van Tom Lanoye over dit of eender welk onderwerp er nog toe deed. Ik ging in de populaire prullenwinkel Flying Tiger wat prullen kopen voor mijn dochter en werd aan de kassa geholpen door een ongelooflijk vriendelijk, ietwat bedeesd meisje. Zo. Dat was het. Ah nee, ik vergeet de clou: ze droeg dus een hoofddoek. Ik wandelde buiten en besefte dat er heel veel theorie is, die legislatuur en krantencolumns oplevert, maar dat de realiteit altijd zal bestaan uit fijne mensen en niet zo fijne mensen. De hoofddoek is voor nul procent van tel om het onderscheid te maken tussen die twee groepen. Ik heb sindsdien een heel groot probleem met een maatschappij waarin een hoofddoek problematisch is, maar Birkenstocks dat niet zijn. Het is trouwens geen doek, het is een sjaaltje. Een foulard, als je wilt. Een doek, daar stof je mee af of daar veeg je de kots mee van je mond nadat je een gedichtenbundel van Bart De Pauw hebt gelezen. Ah, zeggen de intellectuelen, maar het is geen hoofddoekverbod, het is een 'neutraliteitsgebod'. Klassiek voorbeeld: als je aan een loket van de overheid zit, dan mag je geen religie of ander gedachtegoed vertegenwoordigen door je kleding of accessoires. Ten eerste: er zijn geen loketten meer, er zijn alleen nog websites met nutteloze FAQ's en in het beste geval telefoonnummers.Ten tweede: Vlaams Belang is de grootste partij in Vlaanderen. Als ik een facho voor mij heb aan dat loket dat dus niet bestaat, dan herken ik hem of haar liever aan de tattoo in de nek. Kan ik alsnog bij de moslima in het loket ernaast gaan. Heel dat idee van neutraliteit is zo hypocriet en onnozel. Mensen vragen om 'neutraal' te zijn is hetzelfde als de kok vragen om zeker geen smaak aan het gerecht toe te voegen. Maar vooral: het gaat natuurlijk totaal niet over neutraliteit. Het gaat over: de zaken houden zoals we ze hier kennen, en daar vinden we dan wel regels voor uit die iedereen lijken te dienen. De geschiedenis gaat niet vriendelijk zijn voor landen zoals het onze die het dragen van een sjaaltje rond je hoofd als legitieme reden voor exclusie zien. Dat is compleet, maar dan ook compleet ridicuul. En grappig genoeg zijn de mensen die daar het minst genuanceerd over zijn dezelfde die graag zeggen dat die sjaaltjes iets zijn uit een cultuur 'die achter staat op de onze'. Wel, als je dan toch zo geëvolueerd bent, schrijf mensen dan niet af op hun kleding of geloof, dickwad.