De Vlaamse regering heeft nieuwe, strengere maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Onder meer cultuurbeleving wordt aan banden gelegd.

Na Wallonië en Brussel neemt ook Vlaanderen bijkomende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Zo gaan alle cultuurhuizen in Vlaanderen op slot, met uitzondering van de bibliotheken, en dat vanaf woensdag 28 oktober om middernacht en voor minstens drie weken.

Dit weekend besloot het Brussels Gewest al om concertzalen, theaters, bioscopen en musea te sluiten. In Wallonië mogen culturele evenementen wel nog plaatsvinden, zolang er niet meer dan 200 bezoekers tegelijk aanwezig zijn en anderhalve meter afstand tussen de bubbels wordt gegarandeerd.

