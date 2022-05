Oekraïense inzending Kalush Orchestra wint Eurovisiesongfestival in Turijn

De Oekraïense inzending, Kalush Orchestra, heeft met het lied ‘Stefania’ zaterdag de finale van het Eurovisiesongfestival gewonnen. Na het optreden richtte de zeskoppige band de aandacht op de gevechten in de Oekraïense stad Marioepol. ‘Help Azovstal, nu meteen’, riep de rapper Oleg Psjoek. In de Pala Olimpico in Turijn eindigde de Belgische Jérémie Makiese op de negentiende plek.

Op basis van de punten van de vakjury eindigde Oekraïne op de vierde plaats, na het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Spanje. De stemmen van het publiek duwden Kalush Orchestra naar de eenzame top van het klassement, waar de band eindigde met 631 punten. ‘Bedankt om Oekraïne te steunen. Deze overwinning is voor elke Oekraïner’, zei Psjoek toen hij de trofee in ontvangst nam.

In ‘Stefania’, een lied over de moeder van Psjoek, combineert Kalush Orchestra traditionele Oekraïense muziek met rap en hiphop. Het nummer zou al lang voor het begin van de oorlog in Oekraïne geschreven zijn. Toch hing de schaduw van de oorlog in het land dreigend over de liedjeswedstrijd. De internationale bookmakers voorspelden al dat Oekraïne de liedjeswedstrijd zou winnen, omdat veel kijkers met hun stem voor Oekraïne hun solidariteit met het land zouden willen betuigen na de Russische inval, en ze hebben gelijk gekregen.

Bovendien sloot de European Broadcasting Union (EBU), organisator van het Eurovisiesongfestival en vertegenwoordiger van de Europese openbare zenders, Rusland uit van de wedstrijd. België was als zestiende aan de beurt, na de ballad van de Azerbeidzjaanse Nadir Rustamli en voor de Griekse inzending Amanda Georgiadi Tenfjord. Jérémie Makiese legde veel gevoel in zijn zangspel, maar wist geen blijvende indruk na te laten. Gehuld in een glimmend jasje en omringd door vier dansers, zong hij zich een weg naar de negentiende plek in het klassement.