Zo telt u cultureel verantwoord af naar het nieuwe jaar

BRUSSEL

20 jaar Cinéma Nova

Op 31 december is het precies 20 jaar geleden dat Cinéma Nova de deuren opende met een memorabel openingsfeest, toen nog zonder zetels in de zaal, schermen of bar en amper verwarming. Ondertussen is Cinéma Nova uitgegroeid tot dé referentie in Brussel voor eclectische en onafhankelijke arthouse cinema, ver weg van het commerciële parcours. Met verschillende throwbacks naar 1996, mysterieuze optredens en een liveconcert van Odessa belooft het een spannende avond te worden voor zowel cinefielen als nitwits. Noot aan de koukleumen: er is inmiddels wél verwarming.

Groovalicious

Fans van urban roots & global grooves kunnen al geruime tijd terecht op de feestjes van Groovalicious, die maandelijks in de KVS of La Tricoterie georganiseerd worden. Ook op oudejaarsavond opent de vroegere fabriekshal haar deuren om niet alleen in-house muzikanten als Bruselo en Mukambo te verwelkomen, maar ook de steamy beats van DJ Kisa uit Barcelona. Na afloop van de avond hebt u zowat alle hoeken van de wereld de revue zien passeren, van Balkanbergen tot Braziliaanse stranden. Hongerige magen kunnen het ticket combineren met een biologisch verantwoord diner.

Deep in House: Horta Gallery

Technoconcept Deep in House blaast op de laatste dag van het jaar nieuw leven in de 2000 m2 aan verlaten hallen van de Hortagalerij. Voor de gelegenheid nodigden ze Efdemin uit, bekend van de legendarische club Berghain in Berlijn, die de undergroundscene van een tien uur lange rave zal voorzien. Voor wie 2017 nog langer wil uitstellen, is er daarna nog een twaalf uur lange afterparty in Zodiak Club.

GENT

KERK GENT: A New Year's Confusion

Is het een cultureel centrum, een atelier of een club? KERK laat zich niet makkelijk in één zin vatten. Feit is dat het niet echt om een kerk gaat, maar een oud fabrieksterrein in de Kerkstraat dat weldra gesloopt wordt. In de tussentijd worden de gebouwen in leven gehouden door tal van organisaties en concerten, zoals dit atypische nieuwjaarsfeest.

Hindu Nights

Dit swingende feest in de Vooruit is sinds 2006 al elk jaar uitverkocht en dus ook dit jaar. Toch raden wij aan om het Facebookevent in de gaten te houden, want dit is er eentje dat u niet wil missen: geheel in Woodstocktraditie wordt het een cultivering van peace, love & happiness, met de beste rocksongs van de sixties tot nu. Naast verschillende livebands en DJ-sets mogen we naar het schijnt ook goochelaars en dwergen verwachten. Een maffe afsluiter voor een bewogen jaar dus.

Enter The Future

Drie partyconcepten onder hetzelfde dak, dat zorgt gegarandeerd voor vuurwerk, Nieuwjaar of niet. Kozzmozz, Star Warz en Retro Acid sloegen de handen in elkaar en vullen met hun psychedelische technobeats maar liefst drie zalen in het industriële pand ArtCube.

ANTWERPEN

Klub Goud

Het meest panoramische uitzicht op het vuurwerk van de stad heb je ongetwijfeld in Klub Goud. Vanop de 21e verdieping van de beruchte A-Tower kan je met een 360°-hoek neerkijken op de stad, het vuurwerk en bij uitbreiding het jaar 2016 onder je. De combinatie van dat panorama met groovy tunes die vooral in de richting van funk en disco zullen vibreren, maken het een prachtig feestje voor een klein prijsje.

Club Vaag: Helder x Vaag

Zoals Klub Goud u hoog boven de stad doet zweven, sleurt Club Vaag u diep de underground in. In hun intieme kelder wordt het zweten op de atmosferische muziek van Nico Morano (Ketaloco), Sheridan (Studio Brussel) en Chantal (Tomorrowland, Fuse). Vage avonden met heldere klanken: typerender voor oudejaarsavond kan het haast niet worden.

B a g g e r

Bagger is het nieuwe geesteskind van creatief duo Tom Arts (Vice Magazine, Studio Brussel) en Sven Mes (Flying Saucers Are Real, graphic designer). Gelegen in een oud douanegebouw aan de Antwerpse haven, roept deze bar met clubby feeling de sfeer van vroegere dancings uit de jaren 60 en 70 terug op. Op de draaitafels ligt enkel vinyl uit het schemergebied tussen funk en swing: 'not to acrobatic like rock'n'roll, not to energetic like punk, nothing to drummatic like techno.'Alsof het Eilandje nog niet hip genoeg was.

