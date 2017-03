Van Frank Zappa tot The Simpsons: een artistiek verantwoorde survival kit voor Dagen Zonder Vlees

Schattigheid als ultieme wapen

Een eerste belangrijke afweging die u moet maken alvorens de sinistere, u o zo vertrouwde vleesafdeling te betreden: wíl ik wel zo'n schattig diertje op mijn bord? Maak het uzelf moeilijk en zet Babe, Chicken Run of Charlotte's Web nog eens op, desnoods tijdens de maaltijd. Het zal al een pak minder evident worden een kotelet te verorberen met Babe voor je neus.

Met andere woorden: ken een persoonlijkheid toe aan uw stuk vlees. Het is makkelijk om zonder nadenken een biefstuk - die in de verste verte niet meer lijkt op het oorspronkelijke dier - te kopen in de supermarkt. Maar geef het dier een naam en huppel er vrolijk mee rond in een wei, en uw schuldgevoel valt niet langer te onderdrukken. Althans: dat beweerden de Neveneffecten ooit toch in Basta.

Groenten zijn uw vrienden

'This is a song about vegetables... They keep you regular, they're real good for ya', opent Frank Zappa dit nummer. Indien u even dreigt te vergeten hoe lekker en gezond groentjes zijn, kan deze gepaste soundtrack u misschien terug op het juiste pad helpen. Zappa reikt u bovendien nog meer waardevolle informatie aan, zoals het weetje 'een pruim is niet echt een groente, kool is een groente'. Een waarheid als een, euh, koe.

Ham en eieren zijn de vijand, ook in de hiphop

Op uw cholestrol letter wordt pas écht cool als u de jongens van A Tribe Called Quest mee hebt. Hun boodschap: denk aan uw gezondheid, en doe dat al groovend en rappend. 'I don't eat no ham n' eggs, cuz they're high in cholesterol!'

Paranoia helpt

Ook een goede saboteur voor uw vleesgenot: wantrouwen. Eigen u de nodige paranoia toe. Want serieus: wat zít er eigenlijk in dat vlees? Hormonen, ongetwijfeld. Of heeft u Rundskop nooit gezien?

En hormonen zijn dan nog niet eens het ergst mogelijke ingrediënt. Stop Delicatessen of Sweeney Todd in uw dvd-speler en aanschouw hoe menselijk vlees in worsten en vleestaarten wordt gedraaid. Maak uzelf gerust wijs dat zoiets ook in het echt zou kunnen gebeuren. Technisch gezien kán het ook.

De dode kip op uw bord kan zich tegen u keren

Zelfs al is uw kippenvlees wel degelijk gewoon kippenvlees, dan nog kan het eten ervan ernstige gevolgen hebben. Kijk maar naar Poultrygeist: Night of the Chicken Dead. Kipzombies, bezeten hamburgers, snackbarmedewerkers die geilen op diepvrieskippen en explosieve diarree: uw honger zal snel gestild zijn.

U had een dikke honderd jaar geleden al vegetariër moeten zijn

In 1906 al verscheen The Jungle, een politiek geïnspireerde roman van Upton Sinclair. Hoewel het boek in eerste instantie de harde werk- en leefomstandigheden van immigranten wilde aankaarten, waren de lezers vooral bezorgd om de onrustwekkende situatie in vleesverwerkingsfabrieken in Chicago. Die ongerustheid bleef niet zonder gevolgen, want mede dankzij het boek ontstond de Amerikaanse Pure Food and Drug Act. Een goede hulp dus wanneer u zichzelf wijsmaakt dat vleselijke wantoestanden nu eenmaal bij het moderne leven horen.

Lisa Simpson doet het ook

Rolmodellen zijn belangrijk, je kan je er tijdens moeilijke momenten aan vastklampen. Aan Lisa Simpson, bijvoorbeeld, die in seizoen zeven van The Simpsons besluit om vegetariër te worden. Haar op en top Amerikaanse en vleesetende omgeving toont weinig begrip, maar gesteund door Apu en Linda en Paul McCartney strijdt Lisa moedig verder. En als een getekend geel meisje met piekhaar het al kan, dan u ook.

Moby zal u dankbaar zijn

Moby zet zijn veganistische overtuiging graag nadrukkelijk om in muziek. En wie dacht dat de zinsnede 'Don't leave me, don't leave me, don't leave me alone. Fight for me...' evengoed over een hartverscheurende, verwoestende liefde kan gaan, raden we aan de bijhorende clip eens te bekijken. Laat ons zeggen dat die het een en ander verduidelijkt.

U wilt Morrissey niet kwaad zien

U wilt dat gewoon niet.

Dieren Eten als leesvoer

Kuikentjes die levend vermalen worden, stresskippen vol antibiotica en biggetjes die onverdoofd gecastreerd worden: Jonathan Safran Foer schudt u wakker met onthutsende cijfers en rapporten over de vleesindustrie en doet dat bovendien op zo'n manier dat het u ook persoonlijk weet te raken. Na het lezen van Dieren Eten denkt u wel twee keer na vooraleer u een beuling op uw bord schept.

De 9/11 van de happy meal

Ook Richard Linklater loopt niet hoog op met de vleesindustrie. Fast Food Nation - dat milieu-, gezondheids- en sociale problemen van de fastfoodindustrie aan het licht brengt - was volgens The New York Times de belangrijkste politieke Amerikaanse film sinds Fahrenheit 9/11 van Michael Moore. De donkere schaduw van uw happy meal.

Vlees eten is dus eigenlijk nergens goed voor

Indien bovenstaande methodes u nog niet van het vlees af kunnen houden, zit er nog maar één ding op: met de neus op de feiten gedrukt worden. Bekijk Earthlings, Forks over Knives, Super Size Me, Food, Inc. of Cowspiracy en u krijgt wellicht geen dood dier meer door uw strot.

Staan er nadien toch nog biefstukjes in uw pupillen gebrand? Dan was deze hele survival kit gewoon een verloren zaak.