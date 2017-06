THE NOTORIOUS MR. BOUT (donderdag 6/7, 00.05, NPO 2)

Enige gelijkenis met Lord of War is niet geheel toevallig: de Russische wapenhandelaar Viktor Boet was naar verluidt een belangrijke inspiratiebron voor Nicolas Cage' personage in die film. Niet voor niets kreeg de echte Boet de bijnaam 'handelaar des doods': voor zowat elk groot conflict van de voorbije decennia leverde hij wapens. The Notorious Mr. Bout legt u haarfijn uit hoe hij een fortuin van naar schatting 6 miljard vergaarde.

...