Tv-tips voor vandaag

Heart of a Dog

Performancekunstenares en muzikante Laurie Anderson werd op korte tijd drie keer met de dood geconfronteerd. Eerst verloor ze haar moeder, daarna haar echtgenoot Lou Reed en ten slotte Lolabelle, haar artistiek aangelegde terriër - hij kon piano spelen en schilderen.

In Heart of a Dog (2015) blikt ze terug op het verlies van haar trouwe viervoeter. Hoewel ze om haar docu een rouwsluier drapeert, trekt Anderson, niet zonder humor, het geheel open tot een door het Tibetaanse Dodenboek geïnspireerd essay over geheugen, taal, tijd en de VS na 9/11. Een heel persoonlijk, meditatief en esthetisch fraai filmgedicht.

Zondag 22/1, 15.35, NPO 2

Via Genua

De Italiaanse havenmetropool Genua had al een spilfunctie in de grootschalige Italiaanse diaspora van de negentiende en twintigste eeuw, vandaag zetten tal van Afrikaanse bootvluchtelingen er voet aan wal. Op legale wijze in de hoofdstad van Ligurië aangespoeld: de Nederlandse auteur Ilja Leonard Pfeijffer.

De Libris Literatuurprijs-winnaar maakte in zijn thuisstad deze driedelige docuserie. Hij zoomt in op de vaak ongelooflijke verhalen die elkaar kruisen in en om Via di Prè, de 'Afrikaanse straat' waar hij vroeger 'niet durfde stil te staan'. Hij praat er onder meer met verdomd veerkrachtige Gambiase nieuwkomers en met een eenarmige winkelier die zijn familie in Marokko onderhoudt. Hij knoopt een gesprek aan met een Senegalese verpleegster die een Italiaanse nonna met een eigen migratieverhaal verzorgt, en gaat op bezoek bij een transgenderprostituee die naast een moskee woont. (LJ)