Tv-tip van de dag: Vlaamse actrice Eline Powell als zeemeermin in Siren

Ryn eet makreelhaaien als ontbijt en menselijke hufters die haar willen bepotelen kiepert ze zonder verpinken door een autoruit.

Opmerkelijk: Ryn wordt vertolkt door de Vlaamse Eline Powell (28). Haar intrigerende, ietwat buitenaardse verschijning leent zich perfect voor de rol. U mag haar overigens ook met Eline Pauwels aanspreken. 'Ik ben geboren in Leuven, ook al staat op Wikipedia te lezen dat Londen mijn geboorteplaats is', zegt ze. 'Ik woon al tien jaar in Londen. Toen ik daar afstudeerde aan de theaterschool, heb ik gewoon een Britse agent gekozen. Het was geen bewuste keuze, België niet en Engeland wel. Ik dacht: ik ben hier, dus ik ga hier, in dit wereldje, verder.'

Na enkele bijrollen, waaronder die van een meisje dat Sansa Stark imiteerde in het zesde seizoen van Game of Thrones, speel je nu de hoofdrol in een Amerikaanse serie. Blij mee?

Eline Powell: Een meisjesdroom gaat in vervulling. Een zeemeermin spelen was een kans om mijn verbeelding de vrije loop te laten, om expressief te zijn. Vooral omdat Ryn in het begin geen notie van taal heeft. Om me op de rol voor te bereiden heb ik veel dieren bestudeerd, roofdieren vooral. En ik heb vaak voor de spiegel naar Björk staan luisteren. Op haar debuut staan een paar nummers die mij inspireren om een ander wezen te spelen.

Hoe vaak heb je naar Blue Planet gekeken?

Powell: Wel twintig miljoen keer! David Attenborough is mijn innerlijke stem geworden, door hem kan ik me beter in Ryns wereld verplaatsen. In de zee staan zeemeerminnen boven aan de voedselketen, maar aan land heeft ze een nieuw lichaam en moet ze alles nog ontdekken. Sorry, dat klinkt zo nerdy.

Je vader, Rudi Pauwels, is een biotechondernemer en de oprichter van het beursgenoteerde Biocartis. Dat moet wel voor nerdy conversaties aan de familietafel zorgen.

Powell: Absoluut! Mijn moeder is apotheker, en tijdens de voorbereiding op Siren hielden we elke zondagochtend een groepchatsessie met het gezin. 'Heb je dat boek gelezen?' 'Ik heb een artikel gevonden over hoe walvissen communiceren.' 'Ze hebben nog niet zo lang geleden de homo floresiensis ontdekt, dus wie weet vinden ze ooit een zeemeermin.' (lacht) Opnieuw, nerdy, maar het was leuk om samen te fantaseren.

Tot slot: vielen die onderwaterscènes een beetje mee?

Powell: Het mochten er zelfs meer geweest zijn. Hoewel. Voor de opnames van de pilootaflevering moesten we 's nachts de koude zee in, aan een pier waar reusachtige zeezwammen groeien. Nu ik erover nadenk: ik heb daar toch ráre dingen gevoeld.