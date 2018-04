Tv-tip van de dag: 'The Salt of the Earth', een overdonderende docu over mens en natuur

'Eén ding dat ik al wist over deze Sebastião Salgado is dat hij echt om mensen geeft. Per slot van rekening zijn mensen het zout der aarde', zo zegt Wim Wenders het in de trailer van deze biografische documentaire over wereldberoemde de Braziliaanse fotograaf.