Tv-tip van de dag: 'Pan's Labyrinth', een sinister sprookje vol monsters en make-up

Met de bovennatuurlijke retrothriller The Devil's Backbone (2001) verkende duivel-doet-al Del Toro al een keertje eerder de donkerste, door geesten en demonen bevolkte krochten van de Spaanse geschiedenis, maar nooit eerder leverde dat zo'n mooie en ingenieus geconstrueerde film op. Hoewel Del Toro in deze licht diabolische variant op Alice in Wonderland voortdurend schippert tussen snoeihard realisme en ongebreidelde fantasie, loop je als kijker op geen enkel ogenblik verloren in zijn nochtans behoorlijk duistere labyrint.

Uw gids daarin: de elfjarige Ofelia (Ivana Baquero) die aan het reveil van de Spaanse burgeroorlog samen met haar moeder onder de hoede komt te staan van een sadistische Francist (Sergi Lopez) en dan ook wegvlucht in een sprookjeswereld die eerder aan klamme nachtmerries dan aan zoete dromen herinnert.

Toegegeven: het duurt een tijdje vooraleer Del Toro's symboolzwangere Harry Potter meets Ken Loach-melange vlot naar binnen glijdt, maar de emotionele climax wérkt en het concept is tenminste origineel. Of kent u nog andere films waarin de gruwel van de Spaanse burgeroorlog wordt verpakt als sinister sprookje?

Pan's Labyrinth is een meeslepende, knap vormgegeven mix van avonturenfilm en oorlogsdrama, afgewerkt met een geut gothic horror, waarin Del Toro zijn visuele meesterschap én voorliefde voor monsters en make-up botviert.